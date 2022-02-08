柬埔寨Omicron病例連續4天單日新增達3位數，柬國衛生部計畫推出「不打疫苗沒得工作」的措施來對付COVID-19變異病毒Omicron大流行，並防範病毒一再變異。

高棉時報（Khmer Times）報導，這一計畫不僅鎖定那些拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的族群，不打加強針的民眾也是目標之一。

柬埔寨衛生部發言人霍金城（Hok Kimcheng）表示，如果這些人繼續對接種疫苗愛理不理，就將祭出「不打疫苗沒得工作」的措施，「拒絕接種疫苗及不願打加強針的人都在這項措施的適用範圍內。」

霍金城說，在別無選擇的情況下，「不打疫苗沒得工作」的措施就會上陣，「拒打疫苗的教師也在列，將不准進到學校，以免將病毒傳染給學生。」

霍金城表示，COVID-19病毒不會停止變異，民眾必須透過注射加強針讓自己免於染疫。

柬埔寨金邊市副市長庫特切（Keut Chhe）指出，主管機關已經不准民眾在未出示COVID-19疫苗接種卡的情況下前往工作場所等；此外，雇主也敦促員工施打疫苗與加強針。

庫特切表示，目前金邊只剩一些人還沒接種疫苗或加強針。他說：「沒戴口罩的人會被罰50至250美元（新台幣約1400至7000元）；而不打疫苗、拒絕加強針的人則會丟掉飯碗，並且出不了家門。」

柬埔寨官方今天通報，7日新增102例Omicron確診病例，至此柬國已連續4天單日新增Omicron病例達3位數。柬埔寨有約1600萬人，迄今共通報12萬1983人確診COVID-19、3015人染疫死亡。