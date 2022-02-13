中央流行疫情指揮中心13日公布新竹縣新增1例，確診案19666為70多歲婦人，因家人是苗栗確診案19641、19642、19644，被匡列居家隔離，採檢陽性確診，婦人已完成莫德納2劑接種，無症狀，CT值31.2。目前已收治醫院隔離治療，初步疫調匡列居家隔離4人、自主健康管理9人，13人PCR採檢結果均為陰性。

衛生局說明，苗栗縣確診案19644為母親，19641和19642分為未滿10歲和未滿5歲的女兒，母親在春節帶2名孩子回新埔鎮娘家居住和共餐，11日又帶2名孩子回新埔委託娘家照顧，母親和2名孩子確診後，住新埔的外婆即案19666被匡列居隔，昨採檢陽性確診。

衛生局獲報立即啟動疫調，認案19666因苗栗縣3案例確診匡列而檢出，源頭同為高雄市楠梓家戶群聚案19530、19584砂石場群聚相關延伸。

衛生局初步調查，這名老婦生活非常規律，在發病日12日的前5天公共活動史，固定上午約9時至10時從自宅步行至自有農田種菜，均有戴口罩，周邊道路昨晚已完成環境消毒。

衛生局再次呼籲曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，不得搭乘大眾運輸工具，並主動通本縣防疫專線03-5511287。