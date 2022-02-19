【LIVE直播】指揮中心記者會。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增65例境外移入個案、8例本土個案，其中宇宙觀佛道雙修協會、砂石場分別新增4例、3例，其中宇宙觀佛道雙修協會疫情燒至校園，某國中生的同學確診，指揮中心研判為「有限度外擴」，還需再觀察2天。另新北加強版防疫旅館亦有1名護理人員確診，疫調仍在進行中。

今日新增本土個案為6男、2女，介於未滿5歲至70多歲，其中6人隔離期間陰轉陽；境外移入則為39、24女、2例調查中，介於10多歲至60多歲，分別自美國（8例）、加拿大（5例）、馬來西亞（3例）、德國、英國、菲律賓、西班牙及柬埔寨（各2例）、瑞典、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、瑞士、越南、尼泊爾、奧地利、香港、巴西、澳大利亞、紐西蘭、芬蘭、阿根廷及中國大陸（各1例）移入。

指揮官陳時中表示，今日境外移入個案中，一名案20028暫列境外，染疫的情況還需要進一步調查，1位1月18日入境，31日期滿，因實施7+7，第7、14天都是陰性，自主健康管理期滿後接種BNT疫苗，本月28日為出國採檢，Ct值29。

至於本土個案，為1名新北市加強版防疫旅館護理人員、3例砂石場群聚案、4例宇宙觀佛道雙修協會群聚案。陳時中表示，針對其中的護理人員，工作內容為安排入境確診的輕症、無症狀者，這兩天看來還是有不少確診者到加強版防疫旅館，對於周邊也進行檢驗，第1層除了他都是陰性，家人檢驗結果還沒出爐，13名工作人員也是陰性，由於每周接受PCR監測，此案來源應是相當清楚，不過相關疫調仍在進行中；

另外，陳時中表示，今日苗栗新增3例個案，為砂石場案延伸的家族群聚，至今累計22名家庭成員確診。前段時間有感染者確診後，就已經被匡列隔離，為陰轉陽個案；

至於宗教協會群聚案，今新增4人確診。陳時中表示，其中3人已經被隔離，屬於陰轉陽個案，另有1人為宗教協會國中生的同學，同班29學生、13名老師都是陰性，狀況看來相對好，但不能保證未來也是陰性。同學染疫時Ct值16.3，傳染給同班同學，Ct值35.9，此案是外擴個案，但是可以定義為「有限度外擴」，還需要再觀察2天。

日前確診的不明感染源航警案最新疫調結果今也出爐，女兒的定序與他相同，因航警2月10日上班，曾接觸印尼入境的學生案19571，落地採檢陽性，Ct值低，序列一致，因無親密接觸，如何感染還需要釐清。該航警後再11日檢驗陰性，13日發病後確診；截至目前，國內共累計1萬9937例確診、134例空號、852例死亡。