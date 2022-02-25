隨著俄軍對烏克蘭連連發動攻勢，民眾對於台灣的國際情勢也十分關注，就有網友不禁好奇，「出生在台灣的PR值有多少？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「人生首抽抽到台灣，大約PR（百分等級）多少？」為題，PO文問道，「以手遊來說，大約有SSR（Superior Super Rare，是遊戲稀有度的分類）嗎？」他好奇，若和美國、俄羅斯相比，出生在台灣的PR值是否感覺也不差，「還是PR值只有50左右？」

貼文一出隨即掀起熱議，全場幾乎一面倒給予高分，「以GDP來看，抽到台灣至少PR90了」、「全世界來說，95吧不誇張」、「99，認真說」、「100，我三不五時就有想到這問題，很害怕下輩子生在落後國家」；並指出台灣光是健保、生活品質等福利制度就贏過不少國家，「90吧，有健保真的讚」、「至少80，生活品質贏不少國家了」。

不過也有人認為，「頂多60」、「60、70左右啦！一輩子活在城市裡，跟籠中鳥沒什麼差，很舒適不會死沒錯」、「看爸媽是誰啊，美國也有乞丐，台灣也有人住帝寶」。