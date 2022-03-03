圖為台北信義區商店摸黑營業。（王英豪攝）

針對今(3日)上午突如其來大停電，從南到北都傳出災情。雖經濟部、台電都說明總電量充足，但是因為位於高雄的興達電廠開關場（類似電廠總開關）發生事故，導致興達的機組跳脫，進而影響龍崎高壓變電站，引起停電事故，但仍止不住網友怒火。有網友就發現2019年8月，經濟部的一篇貼文標題為「台灣不缺電！2030年前供電穩定」，因此不少人湧入該篇貼文底下留言「就繼續唬爛沒關係啊」、「原來已經2031年了」、「說好的供電穩定呢？」

經濟部在2019年8月20日臉書粉專貼文提到，「媒體朋友今天來關心台灣未來的供電情況，沈榮津部長則說，保持供電穩定，最重要是要嚴密掌握用電需求。經濟部已經考慮台商回流、半導體大廠投資、車輛電動化等因素後，仍然還有餘裕。我們預計，到2030年，還是可以維持備轉容量率10％、備用容量率15%。同時，考慮到未來國際大廠對綠電的需求，以及技術成熟，綠能的占比也可能再上升」、「其實，穩定供電已經是現在進行式，上周(8/12-8/18)依舊亮起七顆供電充裕的綠燈，每天備轉容量都超過10%，代表台灣不缺電。」

如今發生無預警大停電事故，不少網友今都紛紛湧入該篇貼文留言，有人就說「當然不缺，用愛發電」、「來朝聖一下」、「2031年簽到」、「不缺電，現在是怎樣」、「台灣不缺電只是大停電」、「神奇的演算法把我帶回這裡，為什麼呢？」「Welcome to 2031」、「時空跳躍」。另外，國民黨亦留言表示「說好的供電穩定呢？」