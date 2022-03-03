台灣從北到南多處發生停電慘案，目前已陸續恢復中。不過，一名網友透露，妹夫在台電工作狂哀嚎說「完蛋了！3個發電廠跳電，檢討報告恐寫不完。」引發網友熱烈討論，不少人深表同情，也忍不住吐槽說，最近不是用電高峰期卻發生這樣的事情，只能說有政府好安心，肯定都是人民愛得不夠，才會發不了電對嗎？

一名網友今在PTT上發文表示，他的妹夫在台電裡面工作，根據妹夫的說法，台灣多個縣市發生停電狀況，可能是因為「興達、大林、南火」這3個發電廠都跳電了。接著就崩潰喊說「完蛋了，檢討報告寫不完了」。

貼文引起網友熱議，「愛的負載量過大」、「先幫哭哭」、「到底為何會停電」、「用愛發電」、「沒開冷氣和暖氣也能夠跳電」、「可見台灣人民愛的不夠用力」、「笑死，最近回溫了，沒開冷暖氣也在爆，有政府真的好安心」。

另有大批網友擔心，今年才三月就全台大跳電，這樣等到用電最兇的夏天怎麼辦？「3月就能跳，今年夏天怎辦」、「才3月就出事，看來今年夏天精彩了」、「還沒夏天 就跳成這樣，今年夏天準備好跳好跳滿」、「夏天要來了，先開始習慣」。