俄羅斯發動迅雷不及掩耳的攻勢進軍烏克蘭，烏克蘭則下令全國動員抵抗。情勢未來如何演變還要再觀察，但就目前已明朗的形勢，對台灣可有一些啟示。

2月25日，一名烏克蘭陸軍士兵在烏克蘭首府基輔，檢查一架被擊落的飛機的碎片。目前尚不清楚是什麼飛機墜毀。(圖/美聯社)

首先，雖然拜登政府不斷強調「基於規則的國際秩序」，但國際社會仍是無政府狀態，戰爭仍是最後的裁判。美國既無力或不願動用軍事力量干預，即便對俄實施如何有力的經濟制裁，也無助於改善烏克蘭孤軍奮戰的困境。

其次，全球戰略格局面臨重構。雖然外界無法確知俄羅斯動武之前是否曾向北京打過招呼，但普丁是在冬奧結束後才動武。這避免北京尷尬的意涵已讓人心領神會。中俄之前還簽署15項合作協議並發表《聯合聲明》，以強化雙方「背對背」的合作關係，這意味著全球戰略格局正朝向「中國+俄羅斯」對抗「美國+」的發展趨勢。未來如果形成新的「冷戰」型態，則對安全依賴美國，經濟依賴大陸的台灣來說，將造成何種衝擊與因應之道，執政當局必須慎重思考。

三、以戰言戰，更優先思考的應是強化台灣國防力量，以抵擋類似或更大規模的軍事攻擊。但應注意的是，強化國防並不只是購買先進武器，更重要的是關懷軍人本身。無論武器如何先進，打仗都是要死人的。如何讓軍人願意冒生命危險奮力作戰，絕不是靠嘴巴講講或政治宣傳就能做到。俄羅斯以二流的經濟實力卻能成為一流的軍事強權，和政府不遺餘力地提高軍人地位與尊嚴是絕對相關。普丁平時關懷陣亡將士家屬與退伍軍人的誠意令人感動，才能讓將士戰時願意效命疆場。相對而言，烏克蘭軍人的作戰意志就顯得相當低落。

面對遠較強大的敵人，軍人作戰意志低落是正常現象，除非平時有足夠優渥的待遇與社會尊重，讓他們覺得值得犧牲生命奮戰到底。台灣有給軍人足夠優渥的待遇與社會尊重嗎？從這個角度來看，以年金改革之名刪減軍人退伍待遇，讓軍人對政府的承諾喪失信心，或許才是台灣最大的戰略錯誤，而不是取消徵兵制。畢竟軍隊再多，不能打仗或不願打，都沒有用。

四，除了強化國防之外，政府還要盡最大責任避免戰爭，因為無論勝負，戰爭對國家的傷害都太大。烏克蘭政府無視俄羅斯的警告，在加入北約等議題上過於高調，也無視《明斯克協議》對烏東發動攻擊，致使大量難民逃到俄羅斯，給了普丁動武的藉口。烏克蘭忽視戰爭的可能性，是嚴重的錯誤。

台灣是否也犯了忽視戰爭可能性的類似錯誤？國台辦發言人日前在例行記者會回應涉台議題時，再度提出「勿謂言之不預」的說法。這已不是第一次，而每說一次，戰爭的風險就拉高一些。

蔡政府經常強調台灣尊嚴與追求台灣價值，這是重要的，但應該與「避免戰爭」取得平衡。執政黨這幾年在兩岸議題上過於高調。例如黃郁婷事件，政府有必要追殺一位穿大陸隊服練習的選手嗎？再如增訂針對大陸的「經濟間諜罪」，這都是有意無意地將大陸視為「敵國」。如此兩岸敵意螺旋升高，戰爭將不遠了。

俄羅斯動武打開了「潘朵拉的盒子」，不以戰爭解決爭議的自我克制一旦被打破，美國又似乎要放棄「世界警察」的職責，戰火就將擴散。國際媒體在關切烏克蘭之餘也關切台灣，並非無因，期盼政府能體會。（作者為台灣國際戰略學會執行長）