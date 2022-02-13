苗栗縣今天再新增一名確診個案，縣府派員到確診足跡點清消。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

高雄砂石場群聚感染的員工過年曾陪案19622母親到苗栗縣竹南鎮探親，導致居住於竹南鎮的親人染疫，苗栗縣政府13日宣布，新增一名確診個案，為案19622的41歲兒子，他任職苗栗某化工廠，目前已針對匡列周邊員工，並將在下午安排醫療團隊前往該化工廠擴大採檢。

苗栗縣政府指出，縣府針對6名接觸者持續疫情調查、列冊接觸者安排到縣內醫院進行PCR採檢，目前居家隔離41人、自主健康管理244人及自我健康監測4人，共289人，持續增加中。

檢驗部分，截止13天早上8點，苗栗各醫院共完成250人PCR篩檢，目前6例確診案例、154人陰性、90人報告未出；抗原快篩458人全數陰性，疫調中發現確診者部分足跡涉及外縣市，也轉介其縣市進行疫情調。

另外，案19644為19622的41歲媳婦，4任職新竹某科技廠，春節期間也有返新竹縣娘家；案19641是6歲女童，為案19622大孫女，1月20日寒假後至開2月11日期間皆未曾返校就讀。

案19642則是4歲的二孫女，平常由案19622照顧尚未入學，相關足跡與案19622及母19644相同。案19643女性67歲，為19622的二姊，高雄砂石場群聚家族(案19580及19584)曾於2月2日到竹南家中過夜及隔日(2月3日)聚餐，也有相關社區足跡。

苗栗縣徐耀昌表示，民眾收到縣府所發放實聯制簡訊或有與確診者足跡重疊者，可在今天13日下午2點至6點到頭份重光醫院停車場社區篩檢站進行快篩檢驗。

另外，針對台南案19601到苗栗獅潭仙山某飲食店用餐，與高屏群聚家族不同時段到訪，是否相關，疾管署仍在釐清中。該飲食店所匡列員工15人及顧客1人居家隔離目前無症狀及不適，另外52人列為自主管理中。