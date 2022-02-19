苗栗縣19日新增3人確診，是先前竹南水餃女攤商的老公及2子。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮第2市場販售水餃女攤商感染確診後，同住的老公及2名兒子實施居隔，二採PCR都為陰性，3採結果19日中午出爐為陽性，除了送醫收治外，2子所讀學校班級採停課14天，並加強清消，同班同學及老師，都擴大篩檢，目前尚未擴散報告傳出。

案19731的竹南水餃女攤商，於2月13日確診後，防疫團隊立即啟動疫調採檢清消工作，匡列接觸者家人、2個兒子就讀的學校和補習班的同班同學、家長、老師及相關工作人員、市場攤販及足跡接觸者等至醫院進行PCR採檢。

案19731的同住老公(案20069，男性72歲，Ct值17.6)、大兒子(案20071，男性13歲，Ct值23.8)、小兒子(案20070，男性10歲，Ct值20.1)，先於2月13日PCR陰性列居家隔離，防疫團隊慎重起見，又於2月15日進行二次採檢PCR仍為陰性。

防疫團隊為擔心感染風險，要求3人於居隔期間，每3天進行居家快篩，19日早上8點回報其老公及小兒子居家篩檢呈現陽性，衛生局立刻通知消防局救護車至居家隔離地點接送3人至醫院採檢，並留置醫院隔離等報告後，於19中午通知檢驗結果為陽性，立即就地於該醫院專責病房進行收治。

新增3人確診後，防疫團隊已啟動擴大疫調、匡列、採檢及清消等工作，採檢後依風險層級進行必要的居家隔離、自主健康管理或健康監測，相關疫調仍持續進行中。

衛生局表示，本次新增確診的2個兒子，分別就讀竹南鎮的某國中、國小，並有到補習班補習，已由教育單位進行造冊的學童及家長進行二次PCR採檢，仍尚未獲通知或有健康疑慮的鄉親，皆可於19日下午1點到晚上8點，至竹南鎮大厝里活動中心進行PCR免費篩檢。該社區採檢站開設以來，自2月14日至2月18日晚上8點共採檢PCR 2549人，檢驗報告全數為陰性。

另外，針對校園防疫部分，除啟動通知篩檢外，依照「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課標準」，學校有1名學生確診，該班級停課14天；學生所在補習班及安親班之該班級停課14天，及該補習班、安親班至少停課3天。另外，請校方密切關切師生的健康狀況，後續加強校園環境消毒及體溫測量，落實配戴口罩，保持社交安全距離；使用午餐隔板。該校也必須暫停各項大型活動，如班級或社團活動、運動會等以保障師生的健康。