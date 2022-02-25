全世界疫情趨勢。（北市府提供）

全世界因確診死亡數。（北市府提供）

台灣周邊4國確診數仍在飆升。（北市府提供）

俄羅斯上周新增113萬確診 柯P酸：還有時間侵略其他國家？

台北市長柯文哲今在疫情記者會上表示，全世界每日確診數已降到130萬，好像疫情快要過去了，已從最高峰開始往下走，話鋒一轉，他提及上周新增病例數前10大國家中，俄羅斯是第2名、有113萬人，由於目前俄羅斯正派出大軍入侵烏克蘭境內，他還不忘酸說「國內這麼多人感染，還有時間去侵略其他國家？」

北市府下午舉行防疫記者會，柯文哲指出，全世界每日確診數已降到130萬，明顯有下降，單看全世界與美國趨勢，好像疫情快要過去了，已從最高峰開始往下走。

柯文哲接著說，上周新增病例數前10大國家，有注意到南韓是第3名，德國則是1禮拜增加171萬例，俄羅斯則是第2名、113萬，「國內這麼多人感染，還有時間去侵略其他國家？」鄰近台灣的日本則是第6名、上周有55萬人確診；上周因確診而死的人還是以美國最多，有1萬1946人，不過相較於1個月前的1萬8千人也是明顯下降。

不過柯文哲也發現，相較全世界確診數不斷下降，鄰近台灣的香港、新加坡、日本及韓國，單日新增確診數卻不斷飆升。從春節專案觀察，去年12月14日至今年2月23日共有12萬2342名旅客入境，其中2656名採檢陽性，平均陽性率2.17％，陽性率已經從最高是6％掉到2％，而在入境感染者中美國佔46％，但陽性率已降到1.8％。

柯文哲表示，對這結果他其實也不意外，因為歐美國家本來就走在最前面，他也研判，鄰近4國內部疫情爆發，不是邊境管制問題，是內部管理出問題，北市府正在研究到底出什麼問題，也認為台灣要解封得先參考這4國，看哪裡有錯可當借鏡。