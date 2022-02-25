烏克蘭台生急返國 陳時中：通融入境免交PCR 14:402022/02/25 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏俄開戰台灣留學生急返國。圖為入境旅客在機場採檢的畫面。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭台生急返國 陳時中：通融入境免交PCR 訂閱影音： 中時新聞網 俄羅斯與烏克蘭開戰，我國有3名在烏克蘭的留學生緊急返台，因無法取得PCR檢測，外界好奇是否有通融措施。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於烏克蘭現為戰亂地區，會通知境管單位給予入境免PCR報告，但落地後還是要依照規定進行深喉檢測。 若民眾來不及訂防疫旅館，可以透過集中檢疫所予以協助。陳時中說，民眾自戰亂地區返國，政府自然要盡一切力量幫忙。 從俄烏戰爭看台海局勢 媒體人曝3關鍵點：已經不複雜了 北約東擴 專家：俄羅斯退無可退出兵烏克蘭 #PCR #烏克蘭 #陳時中 #報告 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網傳「今日烏克蘭 明日台灣」 陳其邁：台灣與烏克蘭不同 11:402022/02/25 政治 俄戰機低空炸民宅驚悚片曝 烏克蘭辣模嚇壞：20分鐘見一次 11:572022/02/25 娛樂 因應俄烏情勢 朝野同意下周二專案報告後接力施政報告 12:072022/02/25 政治 高雄港試辦新規定 入港須提供船員PCR或快篩報告 14:282022/02/25 生活 瑞莎連絡上烏克蘭奶奶了 曝要去防空洞避難「今天都是飛彈」 14:532022/02/25 娛樂 譴責俄羅斯 蔡英文：台灣與烏克蘭不同 請國人放心 12:372022/02/25 政治 看到俄軍坦克長驅直入烏克蘭 5連霸議員大喊「同島一命」 12:512022/02/25 政治 力挺烏克蘭 盧秀燕籲台灣應給予支持關懷 12:272022/02/25 政治 俄烏戰事若沒速戰速決 她爆「台灣風險會提高」 08:262022/02/25 政治 俄軍攻進烏克蘭 台灣竟登「推特熱搜」 網友反應曝光 07:492022/02/25 政治 集邦：短期對台半導體廠影響有限 終端銷售若萎縮 恐出現砍單潮 04:102022/02/25 產業特刊 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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