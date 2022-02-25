烏克蘭台生急返國 陳時中：通融入境免交PCR

俄羅斯與烏克蘭開戰，我國有3名在烏克蘭的留學生緊急返台，因無法取得PCR檢測，外界好奇是否有通融措施。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於烏克蘭現為戰亂地區，會通知境管單位給予入境免PCR報告，但落地後還是要依照規定進行深喉檢測。

若民眾來不及訂防疫旅館，可以透過集中檢疫所予以協助。陳時中說，民眾自戰亂地區返國，政府自然要盡一切力量幫忙。