超商7-11是不少人解決三餐的好地方，但你有注意到，7-11的店名開頭似乎大有玄機。一名網友在PTT提到，近日他心血來潮挖出全台分店名，並進行一番統計，發現「鑫」字竟落在第4名，讓他感到非常不解，因此po文詢問原因，此統計也讓不少人直呼有趣。

一名網友在PTT發文表示，近日他發現7-11的店名開頭常是「鑫」字，讓他感到非常好奇，因此抓出全台分店店名資料，並用EXCEL做統計，發現第一名是「新」字，第二名為「大」字，第三名則為「東」字，接著是「鑫」和「金」。

網友發現7-11門市的命名現象，還對此進行統計並做成表格。（圖/翻攝自PTT）

原po忍不住驚呼，「鑫和金居然是第4和第5名，是不是取店名不知道要取什麼，就擺個鑫在前面啊」。不少網友得知後，也覺得非常有趣，表示「開店很多都會取金字旁的」、「偷偷告訴你，開診所都喜歡有『安』跟『康』兩個字」，也有人幫忙解惑，表示「重新裝潢或換位置後的原門市店名，不想用新，而用同音的鑫」。

而過去也出現過不少有趣的分店名，也曾有網友在Dcard討論，例如一間位於嘉義的7-11叫做「彌陀門市」；台中市清水區一間全家便利商店為「清水好美店」還有「清水米糕店」；屏東還有一間全家叫「東港鮪魚店」；台北市一間萊爾富則是「大安學霸店」。