美國投資公司ValueAct Capital呼籲7-11日本母公司Seven & i Holdings傾聽股東的擔憂，並考慮出售等策略性選項。
ValueAct致函Seven & i董事會，呼籲該日本公司必須盡速推動「大膽的結構性改革」，並批評該公司「戰略失焦」、表現遠不及其潛力。
該7-11連鎖便利商店母公司的股價表現低迷，日益高漲的失望情緒促使部分股東開始施壓公司分拆。
ValueAct在信中表示，Seven & i應該為其業務部門以及整個公司考慮其他的所有權結構，以強化業務競爭力與績效，尤其是7-11事業。
ValueAct擁有Seven & i約4.4%股份，該投資公司表示會向董事會提出兩項要求，並罕見地公開了這封信。ValueAct希望Seven & i派出一位以上的外部董事與該公司前30大投資方的投資組合經理人聯繫，以「直接聽取他們的意見」。
ValueAct並呼籲成立一個僅由外部董事組成的「策略審查委員會」，考慮出售或分拆部門或與第三方進行業務合併，是否將給公司及股東帶來更高的估值與戰略上的好處。
除了Seven & i之外，ValueAct在日本亦投資任天常、Olympus和液晶材料製造商JSR Corp。
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