現代人生活忙碌，有不少人為了方便而成為「外食族」，便利商店就是其中一個選擇，不過偶爾也會擔心營養不均衡而影響到身體健康，甚至出現體力不佳、體重居高不下的危機。營養師王證瑋分享，其實只要懂得「挑食」，在便利商店也可以吃得營養健康，並列出5大選擇食物的原則。

王證瑋在臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」發文，指出便利商店隱藏著許多加工食品地雷，像是香腸、泡麵、麵包、洋芋片、含糖飲料等，這些加工食品通常都含高油脂、高糖、高鈉，長期吃下去健康就會拉警報，但除此之外，便利商店其實還有豐富營養的食物可供選擇，而且每樣商品都有營養標示，能幫助飲食控制、健身規劃的目標更容易達成。

另外王證瑋也列出5項「挑食」原則：

1、挑選商品時要先看營養標示，而且不只是看熱量，還要看三大營養素，蛋白質、脂肪、碳水化合物的含量。

2、一餐內盡量包含六大類食物，全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、奶類、蔬菜類、水果類及油脂類，可多選配料豐富的鮮食餐點，例如香烤雞胸鮮蔬餐、蕃茄烤雞握沙拉等。

3、挑選原型、原味、少加工的商品，因為食物越少加工，就含有越少添加物，也會保留比較多食物的營養價值。

4、麵包配燕麥飲品是便利商店常見、營養重複的飲食組合，且普遍飲食搭配都會缺少蛋白質，因此一定要留意蛋白質的量，優先選擇蛋白質比例高的食物。

5、高油、高鹽、高糖的食物要慎選，重口味雖然好吃但不可餐餐吃，吃多了會影響身體的代謝。