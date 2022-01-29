吃的食物也要跟上流行色！全球最具權威性的色彩公司Pantone宣佈，2022年的代表色是「 Very Peri 長春花藍」。這種紫藍色被描述為「充滿活力，並帶有活潑的紫紅色基調」，意味在動盪不安的疫情期間，希望人們仍能保有好奇與感激的心。營養師陳嫚羚(嫚嫚營養師)指出，除了色彩給人信心之外，帶有紫藍色的食物對健康也很有幫助。

紫色食材大多富含花青素，它不但是天然色素，也有很強的抗氧化力，可以減少自由基傷害，有助抗老及防癌。營養師嫚嫚推薦6種常見的紫色食材，適合冬末開春食補用：

1. 藍莓:

富含花青素，經常被使用在保健食品中。有助於維持視覺健康、消除眼睛疲勞，預防視力退化。同時也飽含維生素E，改善血液循環，維持大腦健康。

2.紫葡萄:

含高抗氧化力的白藜蘆醇，抗老化、抗肥胖。另有前花青素(OPC)，能保護血管。

3.茄子:

非經油炸的茄子其實熱量很低，含水量高達90%，有助調控體重。外皮紫色來自色素茄甙，具降血膽固醇功效。茄子果肉則含有綠原酸，雖然是澀味來源，但也能幫助減重、美肌、防止老化。

(資料來源/營養嫚嫚說-嫚嫚營養師 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

4.紫洋蔥:

含豐富槲皮素，可抑制血液凝固，預防血栓，並減少壞膽固醇，預防動脈硬化 ，也有助於抗過敏、調節免疫，降低發炎反應。

5.紫薯: 紫薯中維生素C含量為蘋果的10倍，可促進膠原蛋白合成；也含寡糖，有助好菌生長；白色黏液狀的紫茉莉苷，可保護胃黏膜、促進腸蠕動、軟化糞便。

6.紫米:

紫米又名長壽米，屬於未精緻的全榖雜糧類，含有維生素B群 、維生素E，礦物質鉀、鐵、鋅、鈣，以及豐富膳食纖維。

即將到來的年節大餐中，不妨多加點紫色點綴，讓新春好運紅得發紫，也能健康一輩「紫」。