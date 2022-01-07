癌症發生原因眾多，從先天基因到後天環境，都有關鍵影響，但美國國家癌症研究院的研究指出，至少三成以上的癌症是因飲食引起，像是大腸直腸癌、攝護腺癌、乳癌、胃癌、胰臟癌等，都與飲食有密不可分的關係。如何均衡攝取能抑制癌細胞生長的營養素，選擇食材之餘也要「煮對方法」，才能吸收營養。專家提點幾個錯誤烹調法，日常不妨多注意。

●五顏六色蔬果飽含植化素 天然抗癌尖兵

根據流行病學研究報告指出，易於罹患癌症者往往較不喜歡以下食物：生鮮的蔬菜、綠葉菜、十字花科蔬菜（青花菜、高麗菜等）、萵苣葉、胡蘿蔔及生鮮水果等。

內湖國泰診所營養師張斯蘭指出，最物美價廉的抗癌食材就是各色新鮮蔬果。其中飽含的植化素，像是類黃酮素，多存在於黃色、紅色及紫色蔬果中，有很強的抗氧化作用，有助防癌，還能抗菌、抗過敏。

類黃酮素家族裡包括花青素、兒茶素、異黃酮素、檞皮素等。研究顯示，這些營養素分別能降低乳癌、子宮內膜癌及攝護腺癌、肺癌的發生風險，也能抑制腫瘤生長。另外十字花科蔬菜飽含有機硫化物這類植化素，像花椰菜、芥蘭、高麗菜等，都有助於預防乳癌及攝護腺癌。

●生吃還是油炒 烹調錯誤流失防癌力

聯安診所營養師朱瑜珮強調，「好食材煮錯了，吃再多也只是求心安。」因為有些食材的營養素很容易在烹煮過程中流失，結果不但沒有防癌效果，甚至反而產生毒素。她舉出幾個常見錯誤：

(資料來源/聯安診所朱瑜珮營養師、台灣癌症基金會 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

朱瑜珮營養師提醒，烹調技巧決定食材的抗癌力，重新檢視、了解各種食材的正確煮法，讓營養最能善盡其用，事半功倍。

營養師也建議，打造防癌力的營養，每天至少一餐攝取五穀雜糧飯，少吃加工精緻的米、麵及糖。不但提升有助排毒的膳食纖維量，也可提供多元礦物質，降低升糖負擔，對有胰臟癌風險的肥胖婦女尤其有利。日常更要確保均衡飲食、不過量也不偏食，才能吃出真營養，打造真健康。