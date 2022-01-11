新竹縣長楊文科11日在主管會報宣佈，新年度起將開發並大力推動「聰明營養午餐」，加入健腦食材，讓新竹縣學童頭好壯壯！教育局長楊郡慈指已建置「聰明營午餐專區」網站，請各校營養師設計聰明食譜，下學期開學後將辦理全縣聰明食譜票選活動，讓親子師生一起設計午餐菜單，開啟每天的靈活腦力。

縣長楊文科表示，新竹縣是全國最年輕的縣市，縣府團隊努力打拚，讓廣大年輕家庭有足夠且優質的托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間，國中小免費營養午餐政策，從108學年度起加碼推動每週至少2次在地有機蔬菜，也深獲家長的肯定。

楊文科並說，為讓新竹縣下一代除了身體健康，更要有好腦力因應社會競爭，特別請教育局將免費營養午餐升格為「聰明營養午餐」，讓學生面對課業壓力時，有更清晰的思考能力和記憶力。

楊郡慈說，聰明午餐菜單除了雞蛋、牛奶，將增加富含OMEGA-3的深海魚、堅果類、種子類、豆類、全榖類、海藻類、薑黃等，食材須健康也要好吃，才會受學童歡迎。

目前已建置「聰明營養午餐專區」網站，讓校園營養師共同開立聰明食譜，供各校開立菜單時參考，下學期2月開學後，將辦理全縣學童票選菜色活動，將聰明餐落實在校園和家庭之中，學生在參與過程中，也可深化食農教育。

楊郡慈並說，目前國小營養午餐每人每餐為40元，國中43元，聰明營養午餐暫時沒有調高金額，但會以白飯逐步增加五榖米，肉類有時改為魚丁等調整菜色的作法處理，將修改與午餐承包廠商的招標文件，增加對學童腦部發育有幫助的食物。讓新竹縣的孩子吃得健康又聰明。