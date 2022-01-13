寒假即將來臨，部分弱勢兒童可能因沒營養午餐可吃，家庭負擔加重，台南市下營區上帝廟關懷弱勢學子，將提供「實物兌換券」給區內中小學弱勢家戶學童，可到便利商店兌換食物餐點，希望讓弱勢學子安心過年。

下營區公所表示，根據調查，寒假期間約13.1％孩子三餐不固定、16.8％孩子必須自己煮三餐，並有近1／5孩子正餐常吃不具營養價值的食物。下營上帝廟秉持上帝爺公慈悲為懷理念，長年提供下營及臨近學區中小學弱勢學子愛心早餐，今年更首度推出寒假「實物兌換券」計畫。

廟方表示，將請下營區國中小校方提供所需兌換券數量，1月21日至2月10日期間，學子可持券到轄內便利商店兌換價值約70元的食物餐點等限定商品。

此外，下營區公所及上帝廟、光玄寺亦合作推出「下營區幸福食堂」計畫，藉由公私協力，結合民間資源、區公所及志工人力，在固定時間地點聚集長者們一起享用美食，鼓勵長者走出家門，並定時將營養餐飲送到經濟弱勢的失能長者家中。