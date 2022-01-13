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高雄輕軌在C17鼓山區公所到C20台鐵美術館站營運通車後，自1月3日恢復收費以來，平日運量已達7678人，較未通車前110年第四季10～12三個月平常日均運量6598，提升約 16%，假日運量則持平在高峰，約可達18000人。

縱觀各類運量影響因素，除市府於輕軌沿線在年底接連多場耶誕及跨年大型活動，以及免費搭乘期間，讓許多以往未曾使用過輕軌的民眾，感受到搭乘輕軌的方便性，而更重要的是路線延長與站數的增加，可有效串連社區、學校、醫療及遊憩景點，成為市民、遊客及學生最佳運輸工具，而平日運量的逐步提升，更顯示輕軌除了觀光路線之外，也逐漸發揮大眾運輸的重要功效。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司提醒民眾，搭乘輕軌請遵守先下後上的乘車禮節，而輕軌暖心便民措施持續施行，凡具博愛身分、敬老身分民眾，免購票、免過卡即可搭乘。1月3日起恢復收費後，呼籲民眾要有守法觀念，高捷公司將持續宣導收費政策，並安排輕軌查票員隨車稽查，請搭乘民眾配合刷卡搭乘。而寒假與過年期間將至，高雄市政府捷運工程局與高捷公司強力推薦，「寒假過年逛燈會，五行暢遊最優惠」，來高雄參加台灣燈會，搭乘大眾運輸超方便，不用再攜帶卡片，利用手機在「台灣燈會防疫平台」註冊燈會碼購買 MeNGo五行暢遊碼QR code，24小時只要99元，是二天一夜旅行最聰明的選擇，不但可以無限次搭乘捷運、輕軌跟公車，也可騎youbike及搭渡輪等5種運具，前20萬名還加送限量虎爺小提燈，抗煞又防疫。