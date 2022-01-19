受到桃機疫情不斷擴大蔓延影響，台北市19日宣布寒假課輔計畫全面暫停。台中市政府強調，各校寒假課業輔導及營隊照常舉行，但15日起已停止高中職以下學校跨縣市戶外教學、交流，旅行或比賽須延期。

教育局指出，台中市110學年度各校寒假課業輔導及營隊照常舉行，若疫情警戒升級，將滾動修正為停辦或改線上學習，提醒各校寒假校園課業輔導、營隊活動，務必落實勤洗手、全程佩戴口罩。

教育局強調，若須留校用餐，必須使用隔板，並每日確實清潔消毒環境，維護校園安全。