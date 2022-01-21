A virtual teleconference was held today between #CAS and #AirChiefs of various Air Forces of the Indo Pacific region.



The challenges of distributed logistics and agile combat employment while operating from austere locations were discussed. pic.twitter.com/ZrgiCzlKoM — Indian Air Force (@IAF_MCC) January 20, 2022

印度空軍證實，空軍參謀長喬達里（Vivek Ram Chaudhari）20日與印度太平洋地區各國空軍首長，舉行線上會議。會中討論作戰時，後勤分散與戰鬥部署可能帶來的各種挑戰。從畫面中清晰可見，我國空軍司令熊厚基上將，也出席會議共同參與討論。

根據印度空軍推特，印度空軍表示，「今日與印度太平洋各地區的空軍首長進行虛擬視訊會議，並討論在困難地點作戰時，後勤分散與快速戰鬥部署可能面臨的挑戰」

另據印度亞洲新聞國際通訊社(ANI)報導，與會首長包括台灣、加拿大、法國、德國、台灣、新加坡、日本、澳洲、斯里蘭卡、菲律賓、越南、紐西蘭、馬爾地夫、馬來西亞等各國空軍首長。

事實上，這並非我國將領首度出現在印太各國軍事會議；早在2020年，美太平洋陸軍司令部舉行視訊會議。我國陸軍少將謝宗保也出席，這是我國陸軍首度獲邀出席會議，與會國家多達27國。隨後，在南韓陸軍臉書照片中，也可看到我國國旗與出席人員面孔。