因應新冠本土疫情延燒，基隆市政府鼓勵，寒假期間本市各校寒假課業輔導，以及校內社團活動，改採線上舉行，若無法線上執行則建議暫停或延期。
各級學校將於22日放寒假，基隆市政府教育處代理處長杜國正表示，寒假課業輔導、各類社團活動及教師研習等，鼓勵學校改採線上辦理，實作類課程、非必要活動則建議延期辦理，若各校活動或研習仍採實體辦理者，務必加強並落實防疫工作。
杜國正指出，已先行了解寒假期間並無學校辦理畢業旅行，各校辦理各類活動將持續視疫情狀況滾動式修正。
因應新冠本土疫情延燒，基隆市政府鼓勵，寒假期間本市各校寒假課業輔導，以及校內社團活動，改採線上舉行，若無法線上執行則建議暫停或延期。
各級學校將於22日放寒假，基隆市政府教育處代理處長杜國正表示，寒假課業輔導、各類社團活動及教師研習等，鼓勵學校改採線上辦理，實作類課程、非必要活動則建議延期辦理，若各校活動或研習仍採實體辦理者，務必加強並落實防疫工作。
杜國正指出，已先行了解寒假期間並無學校辦理畢業旅行，各校辦理各類活動將持續視疫情狀況滾動式修正。
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