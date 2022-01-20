因應新冠本土疫情延燒，基隆市政府鼓勵，寒假期間本市各校寒假課業輔導，以及校內社團活動，改採線上舉行，若無法線上執行則建議暫停或延期。

各級學校將於22日放寒假，基隆市政府教育處代理處長杜國正表示，寒假課業輔導、各類社團活動及教師研習等，鼓勵學校改採線上辦理，實作類課程、非必要活動則建議延期辦理，若各校活動或研習仍採實體辦理者，務必加強並落實防疫工作。

杜國正指出，已先行了解寒假期間並無學校辦理畢業旅行，各校辦理各類活動將持續視疫情狀況滾動式修正。