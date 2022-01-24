南投燈會將如期舉行，今年主燈「虎哩旺」，將於29日點燈。（廖志晃攝）

新冠肺炎本土疫情升溫，不過，南投燈會仍將如期舉行，並於29日點燈；縣長林明溱在縣務會議中強調，務必落實防疫措施，燈會將設5處防疫管制站，攤商區及「品味南投」的會展中心，必須雙重實聯制才能進場。

南投燈會邁入第7年，往年因為連續邀請大陸「銅梁火龍」登台演出，造成轟動，燈會遊客人潮洶湧；去年疫情爆發，僅開放「自由參觀」遊客數遽減；今年，縣府卯力再戰，規畫主燈「虎哩旺」及16個主題燈區，還推出無人機煙火秀等10大亮點，詎料，疫情再度來攪局。

不過，由於考量中央流行疫情指揮中心並未禁止相關活動，而且，燈會主要是在戶外空間，為滿足民眾逛燈會的期待，因此，南投燈會將照常舉行。

因應中央發布的大型活動防疫準備注意事項，觀光處已研擬計畫書，將會持續做好各項防疫工作，除落實實聯制、規畫固定入口、全程配戴口罩，因中央尚未宣布禁止設攤、禁餐廳內用等，所以攤商區會比照中央防疫規定，設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，但不能邊走邊吃，也不開放試吃。

去年因為疫情影響，南投世界茶業博覽會停辦，因此，今年在會展中心內部規畫「品味南投」，展售優質茶葉與咖啡；南投燈會設有5個防疫管制站，落實防疫及實聯制，進入會展中心必須再一次實聯制確認，必要時採預約登記入場方式，民眾出示預約登記的QR code才能進場。縣府後續也會視中央最新的防疫指示，隨時做滾動式的修正與調整因應方案。