高捷建議賞燈的民眾，不用再攜帶卡片，可利用手機在「台灣燈會防疫平台」註冊燈會碼購買 MeNGo五行暢遊碼QR code，24小時只要99元。（高雄捷運公司提供／石秀華高雄傳真）

高雄輕軌去年12月16日從C17鼓山區公所到C20台鐵美術館站營運通車後，加上跨年夜，運量在去年第4季提升16％，高雄捷運公司預估寒假和過年運量將創新高，推出「寒假過年逛燈會，五行暢遊最優惠」，消費者只要利用手機在「台灣燈會防疫平台」註冊燈會碼購買MeNGo五行暢遊碼QR code，24小時只要99元，可玩2天1夜。

高捷公司表示，輕軌去年12月16日從C17鼓山區公所到C20台鐵美術館站營運通車後，自1月3日恢復收費以來，平日運量已達7678人，較未通車前的2021年第4季10至12月的3個月平常日均運量598，提升約16％，假日運量則持平在高峰，約可達1萬8000人。

高捷指出，縱觀各類運量影響因素，除市府於輕軌沿線在年底接連多場耶誕及跨年大型活動以及免費搭乘的活動外，以往未曾搭乘輕軌民眾，感受到輕軌的方便性，以及路線延長和站數的增加，有效串連社區、學校、醫療及遊憩景點，成為市民、遊客及學生最佳運輸工具等因素，都是提升運量的原因，顯示輕軌除觀光路線之外，也逐漸發揮大眾運輸的功效。

高捷指出，1月3日起輕軌恢復收費，凡具博愛身分、敬老身分民眾，免購票、免過卡即可搭乘。由於寒假與過年期間將至，預估運量會創新高，高捷和高市捷運局推薦「寒假過年逛燈會，五行暢遊最優惠」。

高捷建議賞燈的民眾，不用再攜帶卡片，可利用手機在「台灣燈會防疫平台」註冊燈會碼購買MeNGo五行暢遊碼QR code，24小時只要99元，不但可無限次搭乘捷運、輕軌跟公車，也可騎youbike及搭渡輪等5種運具，前20萬名還加送限量虎爺小提燈，抗煞又防疫，是2天1夜旅行最聰明的選擇。