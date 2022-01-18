新冠肺炎疫情影響全球航空業，桃園國際機場旅運量從2019年4868.9萬人次，跌到2021年只剩90.9萬人次，桃機公司預估，觀察國際航空旅運趨勢在變種病毒持續威脅下，今年運量保守估計為2019年的3％，約為150萬人次。

據統計，桃園國際機場2016年旅運量達4229萬人次，在全球國際機場評比中進入大聯盟等級，並在2019年創下尖峰的4868.9萬人次。不過新冠疫情在2020年初爆發後，該年桃機旅運量跌到743萬人次，去年更只有90.9萬人次。

桃機公司表示，去年受疫情影響，全年入出境旅客為90.9萬人次，較前年減少87％。觀察國際航空旅運趨勢在變種病毒持續威脅下，2022年運量保守估計為2019年的3％，為150萬人次。

農曆春節將至，旅外國人為能在除夕前完成檢疫與家人團聚，桃園國際機場入境高峰提前至上周湧現。根據機場公司數據資料顯示，今年春節返台入境高峰與次高峰分別為1月7日3361人及14日3285人，之後將逐漸下降。

桃機表示，已成立應變小組，在1月7、8、14、15日疏運高峰期，配合前進指揮所入境長程航班候機室採檢作業，及時調度所需人力、清消作業，並隨時掌握航班、旅客與防疫車輛動態，落實中央流行疫情指揮中心防疫規定，完成今年春節前旅客入境高峰疏運。

桃園機場受此波境外移入確診案例影響，自1月4日中央疫情指揮中心前進指揮所開設以來，共累計19人確診，包括清潔公司、保全公司、防疫車隊、手推車、疾管署北區管制中心等單位，匡列398人，1月8日PCR採檢9401人、1月13日快篩8711人，未來亦會配合前進指揮所防疫指令，強化機場擴大列管及徹底排查。