元大銀行宣布，即日起直至1月28日，即本周五止，將在元大旗下全體分行放送發財水給上門的客戶，共將發放8萬份發財水，以及1萬2千份的金元寶贈送給客戶招財運添喜氣。

元大銀行也表示，撲滿象徵聚財，自2019年起推出「生肖撲滿」，邀請客戶一同享受蒐集12款生肖撲滿的樂趣之後，今年再推出虎年限定獨家「虎你旺撲滿」，即日起至三月底止，客戶完成「如虎添益」活動中指定理財任務，可獲得限量「虎你旺撲滿」1個。

元大銀行在2021年的財富管理業務也大有展獲，除了元大金旗下元大投信所發行的高股息龍頭基金與元大五小福系列的基金帶動了元大銀財管基金定時定額投資熱潮之外，最新統計亦顯示，2021年財管業務的手收成長率已超過12％。

對此元大銀指出，去年已推出「鑽金智富卡」全新會員制度，讓信用卡等同會員卡，會員可透過貸款、理財往來持續累積點數晉升會籍，會員最高17.2％回饋、市價約10000元生日禮物、一年365杯咖啡、外送平台、高鐵升等專屬多項優惠，結合客戶食衣住行育樂各層面回饋；另外元大銀亦搭配推出限期直至2月25日的美元優利定存專案，若為鑽金智富卡會員最高可享3個月存期平均年利率0.58％；非鑽金智富卡會員可享3個月存期平均年利率0.48％，且新舊客戶一律放送。