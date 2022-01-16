台股近2年表現亮眼帶動投資風氣盛行，使不肖投機分子伺機而動，詐騙集團紛紛出籠，用各式聳動的訊息，謊騙投資人引誘上鉤。統一證(2855)日前舉辦「投資詐騙．聰明辨識」座談會，探討目前投資詐騙的最新議題，並找出最好的防範方法，盼守護大眾的財產安全。

此場座談會邀請長官、刑事局預防科偵查專員、投顧及財金等專家出席。金管會證期局組長陳銘賢指出，台股近年開戶人數激增，投資初學者占70％、且年齡介於21～40歲間，使詐騙集團紛紛鎖定這群「投資小白」，導致投資詐騙急遽增加。

財經專家阮慕驊分享自身經驗，指出詐騙集團已全面升級，用各式通訊軟體引誘投資人，買進來路不明的港股（仙股）、美股或黃金等投資標的。由於沒有金流可循，法律上甚至無法界定為詐騙案件，讓投資人血本無歸。

刑事局預防科偵查員廖伊俐指出，詐騙集團典型的假投資真詐騙為「拉入、洗腦、投資、完詐」四個流程，藉此引誘投資人上當，警戒投資人切勿鬆懈心防，讓詐騙集團可趁虛而入。

統一證董事長林寬成則強調「再高明的投資高手也不會有絕對獲利的把握」，因此若有所謂主打「獲利保證」的產品及服務「絕對是投資詐騙」，提醒投資人應多看、多聽，不要一味追求短期獲利，應該要善用多元投資產品，長期投資穩定獲利。

統一投顧董事長黎方國亦提醒投資大眾「要把錢當命看」，千萬不要輕忽求證投資管道的步驟，建議投資大眾反璞歸真，回歸最原始的投資產品及策略，不要輕信華麗複雜的投資策略及服務產品，守住自己努力的血汗錢。

券商公會秘書長簡宏明提醒，投資人可多利用投保中心及期貨、投信投顧、券商公會共同設置的「證券期貨反詐騙諮詢專線」(02) 2737-3434（諧音：三思三思），若遇疑似證券期貨詐騙事件，可向投保中心諮詢法律相關問題，或向上述公會查詢合法業者資格。

統一證以公平待客為初心，主動在1月推出防範投資詐騙互動遊戲，將防範投資詐騙的觀念藉由遊戲互動過程傳達給投資人，並提供完成遊戲的投資人100名投顧會員1個月的體驗資格，藉此教育投資人選擇合法合規投資建議管道，盼讓投資大眾聰明投資、守護資產。