2021年因為疫情帶動數位閱讀風氣，台灣大(3045)旗下行動閱讀平台MyBook公布去年全年數據，年度總閱讀時數再度突破百萬小時，創下歷年新高，會員數成長近4成。

台灣大旗下行動閱讀平台MyBook公布2021年度用戶閱讀趨勢，受疫情影響，民眾線上閱讀需求增溫，MyBook年度總閱讀時數再度突破百萬小時，創下歷年新高，會員數成長近4成，用戶平均閱讀量更提升至6.2本書，相較去年成長48%。其中會員最關注理財投資與心靈成長類型書籍。2021年MyBook閱讀關鍵字為投資理財，年度暢銷書籍排行前十名中就有五本理財書籍入榜，此類型書籍銷售量年成長更高達55%，其中《原子習慣》連續兩年入榜前三名，《致富心態》、《投資最重要的事》兩本新書也穩居榜上。

電子書具備購書無接觸、隨買即看的特性，疫情下成為許多人閱讀首選，而隨著MyBook平台上動漫、輕小說等書籍持續增加，越來越多年輕族群加入MyBook平台，相較過往平台用戶以40歲以上讀者為主，2021年MyBook會員年齡層下降，20~29歲用戶與30~39歲用戶占比分別提升至18%與34%，佔總體會員數52%，會員的閱讀習慣也發生轉變，過往閱讀高峰為上下班通勤期間去年則改以睡前22:00-24:00，以及午休時段12:00-14:00為主，長時間居家防疫更激發民眾自主學習動力，學習類型樂讀包《互動學外語》訂閱數較前年成長近一倍。

此外，民眾線上購書的意願也大幅提升，MyBook於momo商城推出的線上書展，不僅創下購書人數年成長超過兩倍的好成績，也帶動MyBook年輕讀者大幅成長，20歲~39歲用戶比例首度過半。