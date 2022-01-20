經濟部20日公布最新投審會統計，2021年全年核准僑外投資件數為2711件，較上年同期減少20.68％；在核准金額部分，投增金額74.76億美元，較上年同期減少18.24％。經濟部表示，主要係因受到新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，且變種病毒Omicron使疫情升溫，對跨境投資造成顯著影響，致僑外來臺投資下滑。

據統計，去年全年核准新設公司件數為1694件，新設公司投資金額13.32億美元；去年全年核准新南向國家來臺投資件數為529件，較上年同期增加2.72％，投增資金額計10.58億美元，較上年同期增加162.32％，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞；至投資金額增幅較大，主要係因去年全年核准泰商泰金寶科技股份有限公司以新臺幣85億500萬元增資泰金寶電通股份有限公司、新加坡商EMPYRION DC PTE. LTD以新臺幣29億9900萬元增資佇慧數據股份有限公司等大型投資案所致。

陸資來臺投資方面，去年全年核准陸資來臺投資件數為49件，較上年同期減少45.56％；投增資金額計1.16億美元，較上年同期減少7.97％；顯示受到美中戰略互動下兩岸關係、國際經貿情勢變化及本部修正大陸地區人民來臺投資許可辦法等影響下，陸資來臺投資呈下降趨勢。自98年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1510件，核准投增資金額計25.28億美元。