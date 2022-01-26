今日牛年封關，生醫類股人氣不弱，新藥族群中的浩鼎(4174)盤中鎖在漲停板118.5元，帶動中天(4128)、合一(4743)、中裕(417)、健亞(4130)、台睿等漲幅超過2%以上。美容保養族群表現也不俗，不過，檢測族群今日賣壓出籠，個股紛紛陷入整理。

Omicron變異株雖然讓台灣本土疫情又開始增溫，不過多數人打過疫苗第2劑，現在又追趕打第3劑的情形下，感染的民眾多以輕症為主，再加上已經有2年疫情的經驗，民眾消費信心並未受到太多的干擾，美容保養族群在封關日表現不俗，羅麗芬-KY(6666)漲幅逼近3%、麗彤(6539)、佐登-KY(4190)、軒郁(6703)等紛紛跟漲。

檢測族群挾著Omicron變異株推升市場需求，短線表現十分強勢，今日賣壓順勢出籠，亞諾法(4133)跌在3%以上，泰博(4736)、ABC-KY(6598)、寶齡富錦(1760)跌幅1~2%不等。

Omicron疫情蔓延讓生技產業再度受到市場重視，新冠肺炎加速mRNA技術的應用成功，開啟新藥研發的新里程碑。mRNA疫苗是將病毒抗原的基因序列轉譯成的人工基因序列(mRNA)注入人體，使身體自行產生抗體，較傳統疫苗生產更快、更安全，且價格更便宜。

保德信投信指出，據統計，至2035年mRNA技術相關的應用商機上看百億美元，除了有利整體醫療生技產業發展，對於相關公司的營運獲利亦將產生相當大的助益。PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，估計全球預防性接種疫苗市場將可達到8億美元，到了2035年以前，預防性疫苗以外的mRNA藥物疫苗市場更可達70億美元至100億美元之多。