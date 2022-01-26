疫情改變了人們的生活習慣，無接觸的送洗流程受到消費者青睞，台灣大車隊(2640)集團旗下關係企業潔衣家表示，疫情使得消費者更重視洗滌衣服的消毒與包裝方式，潔衣家完整透明的洗滌履歷符合消費者的需求，觀察去年第四季送洗件數年增率大幅提升15％，看準趨勢搶攻過年洗衣商機，推估今年第一季送洗件數仍會持續成長。

潔衣家為全台最大O2O洗衣品牌，結合四大超商及全台物流強力支援，開創出新型態的洗滌服務。根據財政部「營利事業家數及銷售額」統計，110年1月至10月全國洗衣服務銷售額達80.6億元，顯示國人送洗衣物的需求龐大，尤其是農曆年、季節交替時期是送洗衣物的高峰。

潔衣家有別於傳統洗衣店和自助洗衣店的經營模式，民眾無須將髒衣物親自搬去實體店面，與店員溝通、花費時間等待清洗完將衣物辛苦搬回家。潔衣家超商送洗省去繁瑣流程，只要透過55688 APP、超商機台，將送洗衣物裝袋，列印小白單一併交予店員，潔衣家收件後會回覆衣物狀況，消費者也可以透過潔衣家官網，線上查詢衣物洗前檢查的錄影檔案，衣物洗好則會透過簡訊提醒至超商取貨，流程簡便完善。

潔衣家擁有超過5000坪全自動科技化的洗滌工廠，可同時供給全省超商客衣、乾洗店代工、企業制服洗滌、飯店、餐廳、SPA布巾的清洗量能。除使用SGS認證的洗滌劑外，透過電腦自動化流程系統，全廠標準化SOP流程，是全台唯一可以提供完整洗滌履歷的品牌。

台灣大車隊集團不斷提升55688 APP功能，串連台灣大車隊、55688代駕、全球快遞、潔衣家、生活大管家、金讚保修和台灣大旅遊等不同業態的服務項目，打造「新生活服務生態圈」，架構起完整的生活平台。