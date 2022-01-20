金融服務不能中斷，因此金融業防疫採更高規格。國泰人壽宣布其全台389個據點，主要是對外57個服務中心、三處機場櫃台等，人員防疫升級，除了透明隔板外，疫情較嚴峻的桃園據點第一線人員由公司提供阻絕效果更佳的KN95口罩，若是需近距離接觸客戶的引導員，更增加面罩、穿防護衣。

國壽在全台共有19個區部、303個通訊處、7處團險據點、57個服務中心及三個機場櫃台，機場櫃台主要對出境旅客銷售旅平險等，服務中心則是讓客戶臨櫃辦理保單理賠、變更、保單借款等各種業務。

在桃竹疫情嚴峻下，目前國壽全台據點要求客戶必須配戴口罩才可入內，且需測量體溫、消毒雙手及掃描實聯制；如有發燒者在入口處收件後，將盡速指派專人服務；等待區維持間格就座、保持社交距離；暫停提供書報雜誌；營業廳加強人流管制，依政府公告室內空間至少每人1.5米空間；且職場環境清潔次數每日至少三次，針對客戶經常接觸的物品，如觸控平板、互動螢幕、櫃檯桌面、櫃台防疫隔板、血壓機等，服務完成後立即進行消毒。

因有銀行分行行員染疫，各金融機構亦加強前線員工防疫，國壽即讓櫃檯服務人員必須配戴KN95口罩或雙層醫用口罩、防護面罩或護目鏡；櫃檯擺設透明隔板；至於引導人員配戴KN95口罩、防護面罩及醫用手套；桃園地區服務據點引導人員須加強裝備，穿著防護衣，且桃園地區服務據點分流上班，70％採實體辦公、30％已居家辦公。