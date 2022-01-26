不少蛋行、雜貨店業者紛紛直呼「蛋一下子就賣完了！」。（陳夢茹攝）

全台爆發缺蛋潮，桃園不少蛋行、雜貨店都缺蛋，零售業者苦不堪言，另反觀超市、賣場供應穩定，遭人質疑是否有人為操作。對此農業局回應，目前並無發現有囤貨的情形，而桃園去年雞蛋產量已提升416萬顆，但仍供不應求，還是須仰賴向中南部購買。

桃園市桃園區市議員參選人羅岳峰、觀音區參選人戴兆華今天聯合召開記者會，2人實地訪查桃園區、觀音區的蛋行、雜貨店、賣場，發現現在雜貨店1台斤要賣46元、 賣場洗選蛋1台斤55元，雞蛋價格非常貴。另外因蛋農飼料成本增加，政府又強制凍漲使利潤下滑，蛋農飼養蛋雞的意願下降，導致供應量降低，零售業者過著「不知道明天的蛋在哪」的窘境。

從事賣蛋20幾年的老闆娘直呼「從來沒有缺蛋缺得這麼嚴重！」開店不到1小時就被搶完。另有民眾表示，早上跑了很多家雜貨店都買不到，剛剛看到1台蛋車正在卸貨才順利買到蛋，這是首次遇到缺蛋的狀況。

「缺蛋是全台性的問題！」農業局漁牧科科長高明‧帕桑指出，桃園蛋機飼養場沒有減少，以產量來看，去年第4季產出近2300萬顆蛋，與前年相較增加416萬3千顆，產量大幅上升，不過桃園主要仍仰賴中南部的蛋，南部去年發生禽流感曾撲殺幾十萬隻蛋雞，再加上這個冬天冷母雞不下蛋，飼料成本上升也是其中1個因素。

為何賣場、超商的蛋量供貨穩定？高明‧帕桑回應，蛋農都會有自己長期合作的中盤商，多數都會先顧及進貨量大的盤商，因此零售業者首當其衝會買不到蛋來賣。他也坦言，近期的確接獲不少陳情案件，包括雞蛋價格過高、買不到蛋等，不過相關市場機制規畫是農委會的權責，市府會搜集民眾、蛋農意見一併呈報中央，另也建議民眾可轉向農會購買桃園自產雞蛋。

談及近期飼料成本上升，養雞協會理事長黃萬金直呼「飼料成本上升對雞農來說影響甚鉅！」1隻雞每月要吃約3.2公斤飼料，若以調漲6角計算，等同於每月要雞農要自行吸收2元，這對雞農來說壓力非常大。