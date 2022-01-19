副總統賴清德27日將以總統特使身份出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚就職典禮，並將與卡蕬楚進行雙邊會晤。由於美國副總統賀錦麗也將出席，外交部次長俞大㵢表示，兩人會有同台互動機會。至於接種高端疫苗的賴清德如何過境美國？目前正與當地政府磋商中。

賴清德此次出訪宏國，據悉將過境美國洛杉磯。根據外媒報導，宏國政權交接委員會公布出席新任總統就職典禮名單中，包括美國副總統賀錦麗在內，媒體詢問賴清德是否會有與賀錦麗互動的機會？

對此，俞大㵢表示，有關於這次訪團過境安排和相關行程，正在跟過境點的相關部門磋商中，等有確定後會再報告。至於賴副總統在宏國跟各國受邀的政要及特使團互動的機會是一定會有，因為都是參加共同的節目，所以會有機會跟大家一起互動。

俞大㵢表示，此次訪團1月25日從桃園機場啟程，當地時間26日抵達宏都拉斯訪問，並參加卡蕬楚總統的就職典禮，28日上午離開宏都拉斯，30日返抵國門，全程6天5夜。

他說，賴清德副總統此次訪問宏都拉斯，主要目的是代表蔡總統出席新任卡蕬楚總統就職典禮跟相關的慶祝活動，包括歡迎酒會、就職典禮、國宴等，也會安排賴清德跟卡蕬楚總統當選人雙邊會晤，賴將轉達蔡總統的致賀，以及就彼此共同關切的議題交換意見。

這是賴清德擔任副總統以來首度出訪友邦，俞大㵢指出，此次行程安排緊湊充實，相關節目都在縝密規劃跟協調中，外交部將持續與相關部會及宏都拉斯政府通力合作來妥善安排。

由於賴清德接種的高端疫苗並非美國認可的疫苗，媒體也關切能否順利過境及安排與美方政要會晤，對此，俞大㵢僅低調表示，這次訪團出訪將按照所經之地相關的防疫規定來辦理。過境安排和相關行程，正在跟過境點政府磋商中，等有確定後，會再跟報告。

對於卡蕬楚選前曾表明會與中共建交，對此，俞大㵢表示，我方和卡蕬楚本人都有良好的互動和溝通，他們也非常了解，台宏去年建交80周年，我們跟宏都拉斯推動各項合作計畫都是切切實實的照顧他們的老百姓。

他說，針對卡蕬楚政見中所提到的一些施政重點，包括經貿、經濟復甦、創造就業等等，很多計畫都是我們已經在進行當中，我們也很願意跟他的新團隊就任之後在我們能力範圍之內深化兩國合作和關係。