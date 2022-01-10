草莓有「果中之后」的美譽，富含大量的維生素C，口感酸甜、色澤豔麗，受到不少大小朋友喜愛。營養師楊斯涵在臉書粉專指出，只要8～10顆草莓，就能補充一天所需維生素C，營養素更是驚人。

楊斯涵表示，草莓是第GI水果，富含維生素C，以及鞣花酸、花青素等抗氧化物，因此具有抗氧化能力，對癌症、心血管疾病、代謝症候群、神經相關疾病具有保護作用。而一份170公克的草莓，數量約莫8～10顆，就能補足每日建議攝取量為100毫克的維生素C。

不過楊斯涵提醒，草莓屬於高鉀水果，腎臟病人須酌量食用；再者，草莓富含草酸，因此具有結石體質的人也應適量攝取，並搭配大量水分。

另外，楊斯涵推薦草莓與羊肉可共同入菜，因為草莓的維生素C可幫助羊肉中的鐵質吸收，適合有貧血情形的人食用。至於每克僅0.2～0.4大卡的阿洛酮糖，作為調味，因為熱量較低，不會影響血糖。

▍羊排佐莓果薄荷醬

●食材：新鮮草莓、檸檬汁、阿洛酮糖（或其他代糖）、羊排、奶油、紅酒

●作法：

步驟一、羊排先洗紅酒浴

步驟二、製作草莓醬：草莓切片，放入鍋中，加入阿洛酮糖一起加熱，再倒入檸檬汁，煮至濃稠（無須加水，冷卻會更濃稠）

步驟三、熱鍋，放入奶油，放入羊排，以中大火兩面煎熟

步驟四、最後再放入薄荷醬及草莓醬擺盤即可