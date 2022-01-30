為了解類黃酮能否提高帕金森氏症患者的生存率，賓州與哈佛大學研究團隊針對逾1,200名患者，展開超過30年的追蹤研究。結果發現，相較於每天類黃酮攝取量最少的參與者，每天類黃酮攝取量最高的帕金森氏症患者，存活率提高70%。其中，攝取最多花青素或黃烷醇的帕金森氏患者，生存率分別提高66%與69%。換言之，多攝取紅酒、漿果類、蘋果、茶、紅酒，有助於降低巴金森氏症患者的死亡率。

這份研究已發表於2022年的期刊《神經學》。論文指出，每年約有超過6萬人罹患帕金森氏症，在全世界更有超過1,000萬人為這種疾病所苦。帕金森氏症主要是因為大腦無法產生足夠的多巴胺，導致身體震顫、僵硬與平衡問題。儘管這種疾病不被認為是一種致命性疾病，但併發症卻容易導致患者死亡率增加。

現有文獻已證實類黃酮素具有保護神經的潛力。類黃酮素能減低神經老化，並有助於神經細胞之間的訊息傳遞，從而有助於減低罹患帕金森氏症的機率；然而，類黃酮素是否能提高患者的生存率，目前證據仍不足以說明。

為評估確診前與確診後的類黃酮素攝取量，對帕金森氏症患者死亡風險的影響，研究團隊分別透過「醫護人員追蹤研究」(HPFS)與「護理人員健康研究」(NHS)，取得652名男性與599名女性參與者的加入，並展開長達32至34年的追蹤研究。

所有參與者在追蹤期間確診帕金森氏症。研究團隊每4年就進行一次飲食頻率問卷，以評估包括從茶、蘋果、漿果類、橘子、柳橙與紅酒等食物中，攝取到的黃酮素與其各子類的總量。

在追蹤期間共有944名患者死亡；但研究團隊發現，在確診前類黃酮素攝取量就較高的患者，比攝取量較低的人總死亡率更低；但在女性患者身上卻沒有發現這樣的趨勢。

從總類黃酮素攝取量來看，相較於每天類黃酮攝取量僅有134毫克的參與者，每天類黃酮攝取量達637毫克的參與者存活率提高70%。就類黃酮素的各子類攝取量來看，攝取最多花青素(如紅酒、漿果)的帕金森氏症患者，生存率提高66%；攝取最多黃烷醇(蘋果、茶、紅酒)的患者，則比攝取最低的人存活率高出69%。

研究團隊總結，類黃酮素有助於防止罹患帕金森氏症；但類黃酮素的好處不僅如此，對於罹患帕金森氏症的患者來說，攝取富含類黃酮素的飲食可以提高壽命，也是最簡單的作法。尤其是花青素與黃烷醇，更能降低患者死亡率。不過，即使飲用葡萄酒，男性每天最多兩杯、女性則一杯。

至於那些食物富含花青素，就全榖物與豆類而言，包括黑米、紫米、黑豆與其他全榖物。就根莖類而言，包括茄子、紫玉米、紫洋蔥、紫山藥、甜菜根。蔬菜類則包含紫甘藍、紫高麗菜、紫蘇、紅球甘藍。水果則有桑葚、蔓越莓、藍莓、葡萄、草莓、紅火龍果、櫻桃。

就黃烷醇而言，則包括可可、蘋果、葡萄、櫻桃、樹莓、梨、豆類和綠茶。