「因肺腺癌、乳癌、風濕免疫疾病來我診所的人不少。」洛桑加參醫師在《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》書中提到，很多人一檢查出癌症，都會難過地說：「我生活很正常啊，早睡早起」、「我都吃有機素，吃得很好耶」、「我每天爬山運動，不菸不酒不吃檳榔。」講了一堆好習慣，最後問一句，「為什麼是我！怎麼可能是我！」讓人聽了很不捨。

慢性病的成因都相當複雜，癌症也屬於慢性病的一種，從一些人沒注意到的小地方，慢慢累積成疾，某一天突然檢查出來，確診罹癌，錯愕、否認、不肯接受，這都是人之常情。

不同的癌，有不同的危險因子。比方說口腔癌，長期嚼檳榔、口腔潰瘍、發炎，就是一個危險因子。或是說肝癌，可能從脂肪肝、肝硬化慢慢演變而來，壓力大打勾、酗酒打勾、處於汙染環境中打勾、吃到有毒的化學物質打勾，這每一個勾，都是肝癌的危險因子。

●這個最危險，千萬別打勾

危險因子百百種，但有一項，幾乎所有人都打勾了，那就是「不良的情緒、缺乏愛」。在我來看，這樣的心靈毒素，對健康的傷害程度，不亞於霧霾和重金屬。

心靈毒素，跟肝臟、血液裡的毒素一樣，都會累積，不知道怎樣淨化、排除，等超越臨界線，顯化出來就成了各式各樣的慢性病。

從罹癌到離癌、離開癌症，除了把自己接觸到的危險因子一一解勾外，人還得懂排毒、學放下，讓你的新生細胞，比舊的還好，汰病換新這樣。

你覺得人越老一定越衰退嗎？大部分人給我的回答「當然啊，老了就弱了、就病了，然後就死了。」事實上不是這樣，死是一定會死，但弱了、病了，倒不一定。

有個很厲害的教授，年輕時啤酒肚，標準代謝症候群，後來轉化習性、習氣，八十多歲心血管狀態測出來，居然不輸自己二十多歲的學生。可以說，他學會了照顧自己的方法，得到了一次重生。

●加持就是轉念，往好的那面轉

西藏人最喜歡的一件事，就是親近大師，去接受加持。「加持是什麼？那可以吃嗎？」「是把什麼神奇力量從頭殼灌進去嗎？」對，把智慧灌進去，加持的意思是「轉化」。若你願意轉轉心、轉轉念，很多事情，包含病情，都會出現轉機。

不要說癌症病人了，一般小痛小病的人，常常都是因為心裡有很多不平衡。若你願意轉化、願意開始試著放下，那其實，很多病基本上一半就好了。剩下一半，你可以交給醫生、交給最先進的醫療科技，你還可以找教練練身體、親近靈性大師學習各種放鬆技巧、跟樂觀幽默的人多多相處……不斷優化自己的生活型態、提升靈性素質。

永遠記住，你不是一個人。包含我，很多人都可以一起來幫你。但最重要，你也要願意幫你自己。天助自助者，恢復健康，並非不可能。

(圖/洛桑加參醫師提供)

●由愛生恨？真正的愛是大慈悲

感性的人常說，「愛得越深，恨得越深」。何嘗不是呢？跟陌生人你還可以說說笑笑，但跟自己最親近的人，常常有很多宿怨，像宿便一樣卡在那裡，讓人尷尬又不舒服，還毒害全身。

其實啊，對醫生和護理人員來說，宿便的問題還好解決，很多方法可以把它弄出來。但人心裡面的宿怨，就不是吃幾包益生菌能解決的。

心裡的那關最難過。很多人的人生真的是很苦。我有一個癌症病人，他從小被灌輸「賺錢會快樂」這個觀念，所以他拚命做生意，拚命賺錢，以為人生目標，就只有賺錢。我叫他想一件「感恩的事、快樂的事」，想都想不出來，連笑都不會笑。整張臉看起來就是很苦。他賺錢很厲害，店開很多間，但能一起開心歡笑的朋友，卻寥寥無幾。

很多人沒有安全感，誤以為有錢就有安全感。這是錯的喔！有這樣的觀念卡在頭腦裡，你會有很多不滿、很多計較、很多擔心，心靈毒素日夜累積，很容易就會生病。

對自己最親愛的人不滿、對社會不滿、對政治人物不滿，這些不滿不滿不滿，你發射出去，再彈回來，每一個不滿、怨恨，彈回來傷到的都是自己。人我無別。

原諒別人等於原諒自己。你放下，不會少塊肉，銀行戶頭也不會少幾百萬。宿怨跟宿便一樣，趕快排出去，人才會輕鬆。

來解釋一下，人生若不以賺錢為目標，那目標是？是活得快樂、快樂去利他、去發揮自己的天賦，讓人受益。你發出快樂能量、慈悲能量、專業能量出去，那些正能量，最後又彈回自己身上，這種感覺超讚的，請務必親自嘗試看看。

※本文節錄自：《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》／時報出版。