農曆年前正是大掃除的旺季，被許多人視為年度苦差事。對此，預防醫學專家洛桑加參指出，用各種方法做家事，其實正是防失智的實際做法。原來做家事時，可以連帶牽動大腦多個區塊，包含運動區、感官區、情感區與學習認知區等。葡萄牙與德國的學者也都發現，身體先動起來之後，學習新技能的速度會變快、專注力也更持久。

●成天召喚工具人 當心自己很快就退化「沒戲唱」

老婆老媽老闆叫你去倒垃圾、叫你去跑腿、叫你幹一些粗活，不用不爽，反而要開心，有機會活動運動勞動，你的血管會新生、生長因子能活化，頭好壯壯不憂鬱，一動解千愁。我們常聽到人家說誰誰有王子病公主病，不是公主只是有病，小心，明明很能動卻要耍懶，得的很可能就是腦部的各種退化性疾病。

為增肌健腦家事療癒更添樂趣，來試試下面幾招：

◎換手做做看

你我都有慣用手，偶爾，換另一手試試看。比方說換左手擦拭刷洗、用非慣用手扭開瓶蓋。習慣左手提重物的人，改換右手提提看，藉此鍛鍊一下平常很少用到的肌肉。

(示意圖/Shutterstock)

◎進階棒式，訓練核心

不管是健身還是復健，核心肌群的強化都相當必要。基礎棒式練到無聊了，你可以試試三點不動一點動，兩腳加一隻手撐地，一手拿抹布擦地板。痠了就換手。臀部夾緊、肚子收緊，效果更佳。

◎省電省水衣服改手洗

藉由活動十指，刺激大腦皮質、促進大腦血液循環，對於腦部疾患的預防，現在逐漸受到醫界重視。我推薦手洗衣服這招，不用每次都出動洗衣機，少量或精緻衣物改手洗，還能順便省水省電。此外，活動手指激活大腦，你彈琴、玩魔術方塊、編織、幫人按摩、幫狗梳毛也都很好，儘量各種方法輪流用，用不同的方式去做刺激。

◎做料理加上擺盤。生活要活出儀式感，擺盤可以來練一下

一開始沒有頭緒，不妨參考美食雜誌、食譜書籍或教人做料理的影片。吃得多不如吃得好、吃得巧、吃得美。蛋包飯用番茄醬畫上笑臉，把飯糰捏成兔子形狀，吃來將更有食趣。

◎深蹲洗碗，墊腳尖取物

我一些愛運動的朋友，連刷牙、等紅燈都可以拉筋。如果你夠高，那洗碗的時候順便深蹲練大腿，未嘗不可。至於墊腳尖取物、擦拭櫃子、晾衣服，也都很好。墊腳尖的時候小腿會出到力，小腿是人的「第二顆心臟」，強化這裡的肌肉，能幫助下半身血液打回心臟。家裡上上下下，都是你的健身房。在家做事同樣也能健肌健腦，能工作是福，能勤快勞動，也是福。

※本文節錄自：洛桑加參《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》/時報出版。