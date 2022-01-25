彰化醫院精神科醫師陳羿行指，身心敏感脆弱的精神官能症患者，面對今年疫情影響、春節症候群的雙重夾擊，身邊的人應該多多給予精神支持，若真的有必要應請專業醫師協助。（謝瓊雲攝）

今年農曆春節年假長達9天，對於許多敏感的身心症患者而言，過節要長時間密集與許久未見的親友、家族長輩，見面聚餐，長時間相處的社交活動，面對不斷逼問感情婚姻狀態或工作薪資等問題，恐將引發「春節症候群」，精神科醫師建議，以防疫為由避開或減少親族社交活動，讓年假期間保持身心平衡穩定，也不失為另一種過節選擇。

衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行表示，新冠肺炎疫情爆發，讓憂鬱症、焦慮症等精神官能症者增加，主要來自擔心染疫而來的心理壓力，疫情期間在家上班、上課，家人相處時間變長，引發摩擦，社交模式改變，生活失序，甚至有人動不動就頻繁自行快篩；去年底至現今，變異株Omicron來襲，內心脆弱或有憂鬱、焦慮症的人，再度出現恐慌症狀。

疫情引發恐慌發作的精神官能症狀者，以緊張、煩躁、失眠、悲傷、作息混亂、體重下降、肩頸緊繃、頭痛、心悸等自律神經異常者較多；陳羿行建議，可多運動、多利用視訊工具，維持社交接觸，不要封閉自我，症狀較嚴重者，就需要服藥降低焦慮情緒、減緩身體不適症狀。

另一方面，每到過年親友聚會聯誼，面對長輩不斷逼問不想回答的問題，如有沒有男女朋友？何時要結婚？何時要生小孩？何時買房、換車？甚至每月工作薪資、年終獎金都被拿出來比較，導致被關心過度而出現吃不下、睡不著、恐慌、鬱悶或焦慮，統稱為「春節症候群」。

面對疫情壓力與春節症候群雙重夾擊，陳羿行說，「春節症候群」對精神官能症患者、或心理層面比較脆弱的人來說，恐怕會持續很久，那種恐懼、心中的壓力是一般人無法體會的。

他呼籲身邊的人多給予這類患者精神支持，若仍無法紓解，最好應求助專業醫師協助，不過，今年比較特別的是，若真的不想面對，反倒可以利用防疫為由，婉拒親友社交聚會，直接避免掉心理壓力的累積。