法務部部長蔡清祥30日年節開始的第一天，為了體恤矯正署同仁過年仍須留守監所，並維護機關安全、穩定收容人情緒，昨日下午5點多，由矯正署署長黃俊棠陪同，親赴桃園監獄慰問執勤同仁，並視察防疫相關作為。

蔡清祥致贈春節加菜金、水果禮盒，慰勉矯正署同仁一年來的辛勞，並提及為了矯正工作，同仁犧牲春節假期與家人團聚時間，全年無休的輪值，面對戒護勤務的壓力與風險，並非一般工作可以比擬，尤其是新冠疫情期間，防疫措施的規劃、部署執行細節繁瑣，因同仁上下一心，將防疫防堵於監所外，迄今維持收容人零確診，締造世界各國罕見的佳績。

蔡清祥同時也肯定同仁平時對於教化工作的付出心力，並以疫情期間推動視訊接見為例，讓收容人在種種防疫限制下，仍可透過科技設備與家人聯繫，對於穩定收容人的情緒，與協助其復歸社會，均有極大助益。

蔡清祥表示將致力於改善矯正同仁的工作環境，爭取更多人力減輕工作負擔，也期許全體矯正同仁繼續秉持熱忱、不斷向前，落實政府各項防疫措施，用心教化每位收容人。