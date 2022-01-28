總統蔡英文今天下午訪視氣象局，地震中心主任陳國昌、預報中心主任呂國臣等人為其簡報，也現場連線全台最高的玉山氣象站及最北邊的彭佳嶼氣象站，預祝其新年快樂並提醒記得打電話回家報平安。

陳國昌簡報時表示，地震難以預測，目前全台有524個站、9個海底觀測站連線，氣象局還有3組人馬、24小時監測地震情形，一旦發生地震，要在約10秒鐘預警，如有較大震度還要發送國家級警報；除了地震訊息發布外，也與如防災單位合作提供相關訊息；如日前在東加海島火山爆發時，所有測站也都有收到海嘯波。

呂國臣說，氣象局匯集全世界資料，隨時都有4人至6人分析資料，如有災害天氣發生也可以細胞廣播，他提及，如過去常讓許多縣市首長煩惱的颱風停班停課，也透過氣象局召開視訊會議瞭解其他縣市情形，近年來已較為順利。

現場也連線全台最高的玉山氣象站及最北邊的彭佳嶼氣象站，玉山氣象站同仁「天哥」說，除了提供天氣資訊予消防署、空勤總隊搜救用外，近日也經常發現民眾下山時走錯路，會透過大聲公予以協助，蔡英文也說，祝其新年快樂並記得打電話回家。

蔡英文說，農曆新年就快到了，民眾關心在年假天氣好不好，看起來不錯，有時候會有雨、天氣有點涼，感謝氣象局辛勞特別駐守在高山偏嫏及離島同仁要忍受不便堅守崗位，希望氣象局能夠持續強化觀測技術及儀器，並完成地震及海嘯系統的相關建置，也核准9年45億經費建置先進高速運算電腦，推動台灣氣象科技發展，希望氣象局善用氣象局與綠能、公衛等相關領域合作，讓氣象運用更廣符合多元需求。