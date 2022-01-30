一位五十多歲的男士，終於獲得父母「可以整理老家」的許可，於是他決定先從倉庫開始下手。當他從倉庫深處挖出一套高爾夫球具時，心想從來沒聽說父親打過高爾夫球，認定這一定是人家送的，從沒用過就收起來了，便把球具處分掉，後來他父親知道了之後便大發雷霆。

「可是，我從來沒聽說老爸會打高爾夫球啊。」聽他這麼一說，母親才告訴他：「其實你爸爸年輕時立志成為職業高爾夫球選手，只是爺爺奶奶不答應，才會斷了這個念頭。雖然從那之後他再也沒拿過球桿，但是內心一定還有遺憾。」

原本這位男士是出於一片孝心回家替父母整理老家，結果卻做了不孝的事，

他實在是非常懊悔。

說來意外，日常生活中鮮少有機會聽到父母提起他們的價值觀或對生活的想法。似乎很多子女根本不理解父母的心情與夢想，因此，到了必須幫父母整理東西的時候，就會像上述案例那樣，做出錯誤的判斷。

即使對方是自己的父母，要理解別人的興趣嗜好並不是一件容易的事。這也是為什麼，很多人誤以為「我家爸媽沒什麼興趣嗜好，單純只是不想丟東西而已」。

其中尤其是在喜歡囤積東西的父母扶養下長大的小孩，往往不想和父母成為同一種人，多半養成「絕對不囤積東西，盡可能擁有最少的物品，過著極簡生活」的性格。這樣的人一有機會整理老家，往往不會去斟酌父母的心情，只是一味丟東西。然而，無論雙親再怎麼年邁，子女只憑自己的價值觀擅自判斷所有東西的去留，絕不是一件值得讚許的事。

舉例來說，有個母親總喜歡用一個有裂縫，看起來很廉價的碗吃飯。孝順的孩子可能會想「不要讓媽媽用那種會漏湯汁的餐具」，但說不定那個碗是初戀情人送她的禮物，又或許是某次重要旅行的紀念品。若是如此，對母親來說，再高級的餐具也比不上那個碗。

即使沒有惡意，我總覺得任意丟棄父母的東西，其實就是不尊重他們。這種擅自處理父母東西的行為，往往會在親子之間造成巨大的影響。

大家一定要知道，愈是上了年紀，人們愈難適應新事物，同時也會愈來愈依賴已經用慣的東西。因此，千萬不能用「這個比較好用」為由，擅自丟棄或換掉父母慣用的物品。這麼做其實會增加父母的不滿情緒，有時還可能害父母一夜之間變得更加蒼老。

因為各種原因著手整理老家時，或許可以事先問問父母：「對了，爸爸年輕時的夢想是什麼？」或「媽媽學生時代最熱衷什麼事？」此外，也可以特別詢問：「對您而言，重要的事物是什麼？」「在您們的人生中占了很大比重的是哪些東西？」如果能先知道這些，多少也能找出整理老家的重點。

※本文節錄自／保坂隆《與父母相處不內傷：擺脫憤怒與內疚，與年邁爸媽和平共處的70個實用法則》/時報出版。