第一次到另一半家見父母，大部分的人都會非常緊張，希望能在另一半的家人面前有好的表現，得到對方的認可。近日大陸一名女網友初次到男友家拜訪，但男方父母感覺不太熱情，每餐的份量都又少又單調，不過她擔心這只是南北方文化差異，怕自己錯怪對方，因此上網求助。

女網友覺得男友父母準備的菜色單調且份量很少。(圖/翻攝自微博)

這名女網友表示前陣子第一次到男友家拜訪，但一直感覺自己不被重視，除了餐點單調、份量少，第一餐只有一菜一肉，第二餐雖然全家都在也只有一道青菜、一道炒雞肉、一道田雞和一小碗湯，一家人的態度也不是很熱情，「雖然他們不懂普通話，但是熱情不熱情我覺得是能感受到的，就像我奶奶不會普通話，但是我姐夫回去，我奶奶的熱情是真真切切能感受到的」。

女網友指出，畢竟自己也算客人，男友父母再怎麼不喜歡自己，也至少要演一下，但從頭到尾她感覺自己就像男友帶回家的普通同學，甚至是有些陌生的那種，男友一家聊天時也只會使用方言，讓她感到格格不入，忍不住自嘲：「我應該在房頂，不應該在房裡」。

不過女網友也擔心，會不會只是南北方文化差異，自己不小心錯怪了男方家人，於是好奇上網發問，但網友們看完文章後，紛紛搖頭勸她趕快分手，「我只能說，這種的結了婚絕對沒好日子」、「不正常，先不說菜的問題，起碼說話也要照顧你聽不聽得懂，不然跟個傻子一樣在旁邊陪笑嗎？」、「以後如果成為一家人估計不好過」、「沒把你當回事，建議分手」、「家裡隨便來個親戚也不能吃這麼差吧」。