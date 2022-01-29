「神仙姐姐」劉亦菲過去以古裝劇走紅，甜美溫柔的形象吸來一票粉絲，2012年她上節目時，被主持人誇獎「眼神特別純、特別空」，劉亦菲則脫口說出：「我管他喜歡什麼」，避免氣氛尷尬，劉亦菲下秒又體貼解釋，她認為一個人會隨著閱歷跟經歷越來越完整，言下之意她重視個人的成長多於外界的喜好，一席話也被網友轉傳讚：「真女王」。

出道多年的劉亦菲，過去最轟動的便是和宋承憲的一段跨國戀，兩人當年合拍《第三種愛情》傳出假戲真做，期間多次傳出兩人分手，還傳出宋承憲以「不能帶給妳幸福」為由，疑因限韓令戀情告吹，但宋承憲都透過公司否認，還傳出兩人好事近，男方對朋友說：「可能會突然結婚」，2018年初宋承憲卻透過公司承認分手，指主因是忙碌行程加上遠距離，「自然而然的疏遠了」。

劉亦菲曾認戀宋承憲。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

宋承憲宣布分手後，更讓外界好奇自始自終都封口的劉亦菲反應，網友則挖出早在宋承憲公開分手前，劉亦菲在微博曾寫下「呵呵噠」3字就閉口，留給外界無限聯想，還有網友亂猜她是否在玩接力「對你前任說句話」。在此之前，劉亦菲意有所指轉發心靈雞湯，寫下：「不管你有多麼真誠，遇到懷疑你的人，你就是謊言。不管你有多麼單純，遇到複雜的人，你就是有心計。不管你有多麼的天真，遇到現實的人，你就是笑話。不管你多麼專業，遇到不懂的人，你就是空白。所以，不要太在乎別人對你的評價，你需要的只是做最好的自己，獨一無二的自己。」都為情變留下伏筆。

劉亦菲過去曾來台宣傳新戲。（圖／中時資料照片）

2012年劉亦菲拍攝電影《四大名捕》，以坐著輪椅的「無情」一角和鄧超、鄭中基、鄒兆龍等人同場較勁。當年她上《非常靜距離》宣傳電影，被主持人李靜誇演技好，眼神表達進步很多，劉亦菲則謙虛表示對自己的進步肯定有感覺，「（以前）那時候沒眼神」，李靜則接著說但許多男孩就喜歡女孩眼神純、空靈，劉亦菲便回應根本不在意男孩喜歡什麼，自己的演技有沒有完整或成長才重要。

劉亦菲強調不在乎男生喜好。（圖／翻攝自秒拍）

節目中，李靜追問劉亦菲擇偶條件，當時她表示自己不注重外表，更希望的是和另一半能有心靈默契，「掛在嘴上聰明的未必聰明，說自己笨的人也未必笨，我覺得就是要有大智慧吧！」但身高不能比她矮，李靜則預言應該是年紀比劉亦菲大的男生，歷經的事物多，包容性也會大一點，劉亦菲同意，最後不忘補充：「但不能太複雜」。