印度神童阿南德日前提出警告，全球於12月10日起到明年4月前，將面臨4大災難。同樣鑽研吠陀占星術的占星師李靜唯提出分析，她認為阿南德的預言不是沒道理，全球將處於「混沌不明」好一段時間；不過她也說，明年5月起將逐漸恢復正常。

阿南德預言，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）格局將出現在2021年12月的第二周，卡拉薩爾帕在梵文裡的意思是蛇；李靜唯表示，蛇的格局若在吠陀星盤裡出現，象徵內心慾望無法得到滿足。

她進一步闡釋，人類基本慾望就是生存，而生存必須仰賴資源，所以當這個格局成型時，可預見資源短缺情況發生。1973年全球爆發石油危機，當時星象也是蛇的格局，因此今年底要特別當心。

阿南德認為，這波考驗包括能源危機、供應鏈中斷、電力短缺等，到了明年4月，還可能有另一波經濟大衝擊。

不過李靜唯也帶來好消息，她說，明年4月前凶星羅喉都在金牛座，經濟方面不容樂觀，要是又遇到原料短缺等狀況，全球金融衝擊會更加嚴重。要等到5月羅喉離開金牛座，才有可能逐漸恢復正常生活。