年前大掃除，不少人會請打掃阿姨到家裡幫忙，一名女網友日前透過臉書徵打掃阿姨卻大踩雷，對方到家裡整整8小時，卻連3間衛浴都掃不完，動作慢到讓她受不了，只好快速結清3600元的工資，請對方走人，剩下的部分只好自己動手清。貼文引起網友熱烈討論，不少人大呼，這位阿姨是躺在浴缸裡摸魚吧！

一名女網友日前在臉書社團《中山區大小事》發文表示，透過社團徵得一位打掃阿姨當忙大掃除，沒想到對方的動作超慢，主臥室的衛浴洗了3小時連一半都沒有掃完，更扯的是，阿姨來家裡8個小時竟連3間廁所都掃不完，讓她實在忍無可忍，當下就立刻給了8小時3600元的薪資，讓對方回家了。

女網友也PO出自家衛浴的照片說，她主要是想請人幫忙清理玻璃上的水漬，應該沒有這麼困難，但依這位阿姨的速度，沒5個小時是不可能清掃完的；且辭退對方以後，她去檢查家中其他地方，結果她特別叮囑要掃的點通通都沒掃，油煙也都沒有清，最後還是只能自己來處理。

貼文引起網友討論，不少人認為這位清掃阿姨的速度實在有點扯，也有不少人懷疑對方是在偷懶。「感覺不太會做？」、「是在浴室裡面滑手機吧？」、「她應該躺在浴缸裡睡了兩小時才起身動工吧」、「太扯了，自己清都比較快」、「妳被坑了吧！」

也有過來人分享類似的經驗說，只能說時薪制很容易這樣，加上是透過網路社團找到的打掃阿姨，品質參差不齊，如果真的有需求不如請專業公司幫忙派遣，而且計次收費，比較不會拖時間。「打掃阿姨真的差超多，遇過來弄4小時1500元，結果有打掃跟沒打掃差不多的」、「之前遇到一個，刷小孩房窗溝跟擦門花兩小時」。