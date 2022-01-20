雲林縣警局自24日起至2月7日加強協助失蹤人口返家團圓，落實失蹤人口查尋工作，這項加強尋人任務始於已故雲林縣警察局長朱宗泰推動，新任局長李謀旺17日上任延續，尋人工作再升級，將請員警主動留意轄內有無患有失智症、智能障礙、精神異常、曾經走失者或有需求者。

朱宗泰去年12月20日積勞成疾病逝，生前最後一段公務生涯督促同仁重視尋人，也曾親自帶著刑大大隊長尋找失蹤老人直到凌晨，他認為若能及時尋獲就能挽救性命，尋人與辦理社會案件一樣重要。

日前接任雲林縣警察局長的李謀旺延續此一為民服務政策，春節農曆連續假期及學校寒假期間（1月24日2起至2月7日），加強協助失蹤人口返家團圓工作。

雲林縣警局表示，失蹤人口不論心智是否正常，肢體有無殘缺，都是家庭的寶，希望查尋失蹤人口工作讓民眾感受到警察的關懷。

縣警局指出，本項工作除由員警加強執行失蹤人口查尋訪視外，並落實警勤區訪查勤務，主動留意有無患有失智症、智能障礙、精神異常、曾經走失者或有需求者，宣導家屬可找派出所或鄉鎮市公所申請具有智慧定位功能的天倫Ｄ＋卡、御守錶、平安符，以降低走失風險。

日前斗六長安派出所員警在路邊發現一名婦女在草地睡覺，自稱從南投草屯走路過來，透過警政系統查詢確認婦人是南投人，警方通知其夫帶回，其夫告知警方妻子罹患精神疾病，不知為何獨自外出。

東勢分駐所員警日前也在東西向78號道路攔截一名騎腳踏車的72歲欲訪友卻迷途的老人家，經聯繫各村辦公室詢問，心急如焚的家人趕緊接回失智阿公。

斗南分局員警本月中旬發現一名65歲失智長者在天橋上徘徊，從他的說詞拼湊住家地址，載他逐一實地查看，跑了好幾個地點終於在一個巷弄內找到，其妻表示丈夫失智多年，已經多月未外出，不知何故突然走出門。