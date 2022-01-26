雲林縣麥寮鄉約有2000名移工，且集中在六輕工業區周邊，面對疫情延燒，麥寮鄉民擔憂出現防疫破口，縣勞青處26日表示已要求仲介公司與事業單位加強移工防疫宣導與管理，並協助移工施打第2、3劑疫苗，同時呼籲移工年假期間盡量少到外縣市，減少被感染風險。

雲林縣內目前有約2萬名外籍移工，其中1萬2000名在產業單位，8000名為看護工作，產業移工主要集中在各工業區，以斗六、六輕工業區為大宗，六輕工業區目前自雇移工150餘人，其餘為周邊外包商雇用，由於人數眾多且集中，引發麥寮鄉民擔憂防疫破口。

在地民眾表示，麥寮鄉人口近5萬人，但每天外來人口達2、3萬人，包括六輕本身員工約1萬3000人、外包商與移工約1萬人，以及鄰近鄉鎮前來麥寮鄉購物者，這些外來人口行跡難以掌控，染疫風險相對增加，因此有必要加強各種防疫措施。

縣勞動暨青年事務發展處處長張世忠表示，縣府對移工防疫非常重視，已派員前往縣內聘雇移工的54家事業單位移工宿舍進行普查，要求分倉分流，並製作英、印、泰、越4國語言防疫資訊，透過勞青處臉書、仲介公司及事業單位Line群組加強宣導。

張世忠說，雇主應依聘雇移工防疫指引落實防疫工作，若違規最高可罰30萬元並廢止聘雇許可。呼籲雇主與仲介應盡速協助移工施打第2、3劑疫苗，至本月31日政府不進行查處，鼓勵失聯移工施打疫苗。

張世忠強調，目前雲林疫情在控制中，但部分縣市持續延燒，因此加強宣導雲林移工年假期間盡量在縣內活動，若非必要，不要前往外縣市，將被感染機率減至最低。