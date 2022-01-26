旗津風車公園。（高雄市府交通局提供／洪靖宜高雄傳真）

111年春節期間熱門景點周邊臨時停車空間一覽表。（高雄市府交通局提供／洪靖宜高雄傳真）

因應春節各大景點將湧現車潮，高雄市府交通局將於2月1日至5日的上午8時至21時開放高雄市8處景點周邊的7所學校、4處區公所及3處場所作為臨時停車空間，可免費入場停放。

今年春節連續假期一共9天，民眾多選擇各大景點出遊，為了解決停車問題，交通局協調各景點周邊可作為臨時停車空間的處所，於2月1日(初一)至2月5日(初五)8時至21時開放高雄市8處景點周邊7所學校、4處區公所及3處場所作為臨時停車空間，供民眾免費入場停放。

像是旗津區的知名景點風車公園，就開放旗津國民中學、旗津區公所供停車；還有觀光客喜愛的旗山老街，也是開放附近的旗山國民中學作為臨時停車場；另外包含鼓山區的南壽山、大樹區舊鐵橋、美濃區原鄉緣紙傘文化村、六龜區市區周邊和寶來溫泉區及內門區的南海紫竹寺，周邊都有開放停車空間。

交通局特別提醒，為因應疫情將採實聯制開放車輛入場停放，請依現場人員指揮停放，並注意開放時間，於每日21時前離場。

交通局呼籲可以多搭乘公共運輸前往各景點，透過下載「高雄iBus」等APP了解公車路線動態及乘車規劃，方便行程安排，也可透過如高雄市即時交通資訊網、高雄市政府官方LINE及春節交通服務專線（07-2291533），掌握即時路況資訊。