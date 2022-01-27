高市交通局預估春節假期前2天的1月29日、30日，市區幹道將出現明顯返鄉車潮。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

為期9天的春節連假將屆，高市交通局預估連假前的29、30日會出現返鄉車潮，另初一至初三部分路段及觀光景點將湧入車潮，為保障民眾出遊品質，以及避免塞車之苦，將在熱門景點的周邊道路實施交管，此外台灣燈會現場也不提供停車位，呼籲民眾可搭乘大眾運輸系統前往。

高市交通局表示，依據往年春節期間車流數據預測，春節假期前2天的1月29日、30日，市區幹道將出現明顯返鄉車潮，而連假的流量高峰預估為初一到初三的2月1日至3日，觀光景點周邊的預計流量較一般假日將增加25％，預估旅行時間約較一般假日增加20％至30％。

交通局指出，春節期間市區熱門景點周邊車流集中在每日下午2時至晚間7時，義大、巨蛋、夢時代及義享天地等大型購物中心則於每日11至12時及下午3時至晚間8時人、車潮較為密集。高速公路周邊幹道部分，東向往國道方面，車流集中於每日上午10至12時及下午3時至晚間6時；而西向往市區方面則預估自上午12時至晚間7時的時段持續車潮多。

此外，預估燈會期間也會湧入人車潮，為因應愛河灣燈會活動，駁二、流行音樂中心周邊連假期間將實施交通管制，活動場地周邊不提供停車位，交通局呼籲民眾多利用捷運、輕軌場站周邊停車場轉乘公共運輸前往。

交通局並提醒民眾連假期間返鄉、出遊務必先瞭解各項交通疏導措施並建議避開易壅塞路段及時段，行駛途中收聽廣播、注意道路上電子看板，也可利用「高雄市即時交通資訊網」掌握即時路況與公共運輸資訊。